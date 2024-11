Ilrestodelcarlino.it - Slitta la sentenza su Rigopiano. “Ora altri 5 giorni di attesa, ma la verità deve emergere”

Macerata, 29 novembre 2024 – “cinquedi, ma ormai siamo abituati a questo stillicidio. L’importante è che serva per faretutta lae la giustizia che i nostri angeli meritano”. Con queste parole Paola Ferretti, mamma di Emanuele Bonifazi, receptionist originario di Pioraco, dopo lomento al 3 dicembre delladella Corte di Cassazione nel procedimento legato alla tragedia diin cui 29 persone persero la vita a causa di una valanga che travolse l’hotel il 18 gennaio del 2017. Tra le 29 vittime c’è anche Emanuele. Sulla stessa lunghezza d’onda Gianluca Tanda, fratello di Marco Tanda, pilota di Castelraimondo, anche lui morto sotto la valanga: “Non so che dire. Mi aspetto che tutto torni alla seconda fase del processo. Forse è meglio lomento per fare uscire una giusta valutazione di tutto e per smorzare un po’ anche gli animi perché comunque abbiamo sentito per l’ennesima volta tutti gli avvocati degli imputati.