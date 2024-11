Notizie.com - Scontri a Torino e manifestazioni in molte città italiane: picchi di partecipazione del 100% nel giorno dello sciopero generale

del 29 novembre:didele numerose aziende ferme. Il venerdì nero in Italia. Dopo il braccio di ferro tra il ministro dei Trasporti Matteo Salvini e i sindacati, alla fine ha vinto il Ministero. Lodei trasporti è durato solo quattro ore dopo la precettazione.Inutili sono stati i ricorsi di alcune sigle sindacali, che il Tar ha rigettato. Le sigle sindacali in piazza contro la legge di Bilancio. Loè stato indetto da Cgil e Uil e hanno aderito Cobas, Cub ed Sbg. La Manovra è “del tutto inadeguata” e non risolve i problemi del Paese. “Per rivendicare l’aumento del potere di acquisto di salari e pensioni, oltre al finanziamento di sanità, istruzione e politiche industriali”. Secondo i sindacati, si sono raggiuntididele numerose aziende sono rimaste ferme.