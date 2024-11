Oasport.it - Sci alpino, Brignone vuole il bis a Killington. Shiffrin per la vittoria n. 100 in Coppa del Mondo

Comincia la lunga trasferta nordamericana delladelfemminile di sci. Si comincia dadove saranno protagoniste ancora le discipline tecniche, visto che in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica). Potrebbe essere un fine settimana storico, soprattutto per Mikaela, che potrebbe diventare la prima atleta di sempre a collezionare cento vittorie in carriera nel circuito mondiale.Dopo i due successi negli slalom di Levi e Gurgl, infatti, la straordinaria campionessa americana si è portata a quota 99 indele ha sicuramente l’occasione di raggiungere la tripla cifra proprio davanti ai suoi tifosi.ha decisamente più chance in slalom, dove è nettamente la favorita e potrebbe trovare il tris stagionale, mentre tra le porte larghe del gigante la concorrenza diventa decisamente più numerosa.