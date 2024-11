Sbircialanotizia.it - Roberto Bolle sarà ‘Caravaggio’ nella creazione firmata da Bigonzetti

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il debutto dell'opera, nata nel 2008 per lo Staatsballett Berlin, debutta in Italia al Maggio Musicale Fiorentino il 9 maggio'Caravaggio' nello spettacolo firmato da Mauro. Arriva in Italia il 9 maggio al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (repliche il 10 e l'11), nell’ambito dell’87 edizione dell’omonimo Festival, successivamentein .L'articolodaè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.