Resistenza Pop”, fuori l’album di Berlino84

Tempo di lettura: 2 minutiE’ finalmentePop”di. Dal 29 novembre è disponibile su tutti i digital store. Tanti sono i brani dell’artista irpino che lo hanno portato alla ribalta da Milano-Avellino, Magari Affogo fino alla primordiale Sotto la Pioggia. Ancora una volta,stupisce con le sue sonorità pop-indie con quel pizzico di romanticismo che non guasta mai. Sei brani, sei viaggi con la mente senza biglietto. Tra il sapore del passato fino agli amori finiti e mai dimenticati. Un primo album che è un regalo da scartare a pochi giorni da Natale con la mente – appunto – pronta a viaggiare ai tempi del liceo. E non solo. Un tocco di magia raccontando l’amore, quello perduto e soprattutto quello desiderato. “E’ album, appunto, che racchiude sei singoli – racconta l’artista ad Anteprima24 – Tra questi Love, Come abbiamo fatto, Venezia136, Villa Fiorito, Come va a Milano e Altre 100 canzoni d’amore.