Regno Unito, mentì sul furto del cellulare: si dimette ministra dei Trasporti

LadeidelLouise Haigh si è dimessa a causa di una condanna per frode risalente a dieci anni fa. All’epoca ammise di aver mentito suldi un. L’annuncio delle dimissioniIn una lettera inviata al primo ministro Keir Starmer, Haigh ha detto: “Rimango totalmente impegnata nel nostro progetto politico, ma credo che sia meglio che vi sostenga dall’esterno del governo”. “Mi rendo conto che, a prescindere dai fatti, la questione sarà inevitabilmente una distrazione dal portare avanti il lavoro di questo governo e le politiche per le quali siamo entrambi impegnati”, ha aggiunto.La vicendaLe dimissioni di Haigh sono arrivate poche ore dopo che Sky News e il Times di Londra avevano riferito che la donna era stata condannata per frode dopo aver denunciato ildi undi lavoro in seguito a uno scippo subito nel 2013.