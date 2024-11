Gaeta.it - Ragazzi citofonano a villa di prete esorcista: il vicino reagisce con minacce armate

Facebook WhatsAppTwitter Due quindicenni a Pacetto hanno provocato un incidente inquietante ricorrendo a un gesto di semplice disturbo, ma quello che doveva essere solo un gioco si è trasformato in un’esperienza spaventosa. La vicenda è stata raccontata dal Corriere di Torino e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nei quartieri residenziali e sull’importanza del rispetto reciproco, anche quando si tratta di scherzi innocenti.La bravata deie il contestoA Pacetto, un comune noto per la sua tranquillità, due quindicenni hanno deciso di suonare il citofono diSacro Cuore, una storica dimora del ‘700. Questaè famosa perché ospita Monsignor Marino Basso, riconosciutodella zona. I, spinti dall’idea che fosse un’azione innocente e goliardica, non si aspettavano che il loro gesto potesse avere delle conseguenze serie.