Perché ha perso la gioia | indiscrezioni pesanti su Carlos Alcaraz

Un 2024 che gli ha portato vittorie importanti — Indian Wells, Pechino, gli Slam del Roland Garros e di Wimbledon soprattutto — ma anche tanti, troppi, alti e bassi, che gli hanno tolto di bocca il gusto dei successi. E così, nonostante i trionfi,chiuderà l'anno al terzo posto del ranking Atp. Troppo poco in confronto a un Jannik Sinner che è in cima alla vetta e che ha fatto incetta di vittorie in stagione (nove) rispetto a lui. Tra le delusioni disi ricorda l'eliminazione ai gironi nelle Atp Finals e quella nel secondo match degli Us Open, prima di un calo di rendimento e risultati. Chi ha voluto motivare ildel periodo complicato del classe 2003 è stato Paul Annacone, coach di Taylor Fritz ed ex allenatore di Roger Federer. "è un giocatore pieno di— le parole di Annacone, al podcast Inside-In di Tennis Channel —.