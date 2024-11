Pensioni di dicembre | le modalità di pagamento annunciate da Poste negli uffici del Lazio

Leggi su Dayitalianews.com

Italiane ha annunciato che a partire da lunedì 2sarà possibile ritirare ledel mese di, comprensive di tredicesima, presso tutti i 87postali della provincia di Latina.Ritiroe Accredito Diretto su Conti BancoPosta epayLedisaranno anche disponibili per i titolari di un Libretto di Risparmio, un Conto BancoPosta o unapay Evolution che hanno scelto l’accredito diretto. Chi possiede una Carta di Debito associata a conti o libretti, così come i titolari dipay Evolution, potranno prelevare direttamente il contante dagli 76 sportelli Postamat presenti in tutta la provincia, senza dover passare dallo sportello dell’o postale.Polizza Assicurativa Gratuita per i Prelievi ContantiItaliane offre inoltre ai possessori di Carte di Debito associate a conti o libretti una polizza assicurativa gratuita per proteggere i prelievi di contante.