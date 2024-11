Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2024-2025: Trieste-Savona 10-11 nell’anticipo dell’ottava giornata

Leggi su Oasport.it

L’anticipodellaA1dimaschile premia la Rari Nantes, corsara aper 10-11: i liguri si portano momentaneamente al comando della classifica a quota 21, agganciando Pro Recco e Brescia, mentre gli alabardati restano al sesto posto a quota 10.Nel primo quarto gli ospiti chiudono in vantaggio, dopo un doppio botta e risposta, con il gol del 2-3 a 3? dal primo intervallo. Nella seconda frazione per due volte i liguri vanno sul +2, ma i giuliani tornano sempre a -1 per il 4-5 di metà gara.Nel terzo periodo per tre voltepareggia i conti, prima di firmare il primo vantaggio del confronto sull’8-7 a 22?, maa fil di sirena centra l’8-8. Nell’ultimo quartoscappa via con tre gol nei primi 4 minuti, mentre nella seconda parte della frazione la rimonta disi ferma sul -1 col definitivo 10-11.