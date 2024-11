Quotidiano.net - Operatore contaminato da sostanze radioattive al Centro di ricerche nucleari Casaccia

Roma, 29 novembre 2024 – Un lavoratore in servizio presso il, alle porte di Roma, è rimastoda. La contaminazione L'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare-Isin "sta seguendo con la massima attenzione il caso di contaminazione registratosi presso l'impianto Plutonio deldi, presso Roma, che ha coinvolto un lavoratore in servizio" si spiega appunto in una nota. L'Isin, "nell'immediatezza della contaminazione, ha effettuato una prima ispezione nell'impianto e ha raccolto a verbale le dichiarazioni dei responsabili dell'impianto sulla dinamica di quanto accaduto. Parallelamente, sta seguendo l'evolversi della vicenda, che sembra al momento non prefigurare conseguenze severe. Una seconda ispezione è stata già programmata e sarà effettuata nei prossimi giorni".