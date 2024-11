Gaeta.it - Nuovo format culinario su Food Network: “Una casa per due” con Patrizia Neher e Marco Martinelli

Facebook WhatsAppTwitter Il 15 dicembre, alle ore 10, sudebutterà “Unaper Due”, un evento che promette di portare freschezza e innovazione nel panorama televisivo. Questa nuova trasmissione avrà come protagonisti, conosciuta come Patty, e, un chimico tiktoker apprezzato, noto come @ilgiallino. Ilo si distingue per un approccio creativo alla cucina, combinando ricette tradizionali con spiegazioni scientifiche, rendendolo perfetto anche per i più giovani.: La zia cool della cucinaè un volto noto della televisione italiana. La sua carriera è decollata con la rubrica “Ci Pensa Patty”, che va in onda all’interno di “I Fatti Vostri”, programma su Rai 2. Patty è apprezzata per la sua capacità di offrire suggerimenti pratici e soluzioni per la vita domestica.