Musica e spettacoli per le feste

"La magia del Natale a Corridonia tra tradizione e modernità" si prepara ad andare in scena. Si parte il primo dicembre dal teatro Velluti, alle 17, con "Il Mondo dell’opera – Viaggio nel bel canto". Poi appuntamento di sera al teatro Lanzi il 6 dicembre, con il film "Hotel Rwanda" a cura dall’associazione "L’Olmo". Il giorno dopo si torna al Velluti alle 17, per la consegna della Costituzione ai diciottenni. Il giorno dell’Immacolata sarà animato, dalle 16, dai canti natalizi degli alunni delle scuole; in piazza Corridoni si accenderà l’albero di Natale con il concerto dei "The blue voices gospel choir". Si ricomincerà il 14 dicembre da teatro Lanzi alle 17.30 con "La rivolta dei giocattoli di Natale" dell’associazione "EquiLibri" e la sera, alle 21, spazio al "Il pianista di Dio" al Velluti.