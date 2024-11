Thesocialpost.it - Morto Fernando Capecchi, manager dello spettacolo che lanciò Conti, Pieraccioni e Panariello

Iniziando a affiggere manifesti per le orchestre nei locali toscani,si era affermato come uno dei più significativi impresari del panorama teatrale italiano. La sua storia si è conclusa a Pistoia, dove è deceduto all’età di 80 anni, a causa di una malattia. Questo percorso ha vistoabbandonare il lavoro di venditore di piante per dedicarsi a una carriera che ha evidenziato la sua determinazione e la sua capacità di comprendere la realtà circostante. Nonostante l’emergere di personaggi dal grande rilievo come Carlo, Leonardo, Giorgioe Zucchero,rimase saldo nelle sue convinzioni. Tra gli altri artisti che ha supportato ci sono stati Niki Giustini, Cristiano Militello e Andrea Cambi.Leggi anche: Incendio in un bed and breakfast a Napoli: morta la 28enne Emanuela ChirilliCarlolo ha omaggiato su Instagram con un messaggio toccante: «Ciao, che incredibile percorso insieme! Quanti chilometri, quante serate, quanti momenti di gioia e frustrazione, quanti abbracci e discussioni, e quel famoso “saluta tutti”.