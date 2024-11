Lanazione.it - Mora dà la carica al Lerici: "E’ tornato l’entusiasmo"

L’arrivo di Jonny(nella foto) alla guida delha portato una ventata di aria fresca e risollevato l’ambiente. Con la sua esperienza da giocatore e allenatore (Migliarinese, Don Bosco, Pitelli, Santerenzina e Romito ha centrato due vittorie in altrettante partite, risollevando una squadra un po’ troppo altalenante nel campionato di Seconda categoria. Che ambiente ha trovato? "Ho trovato un gruppo delizzato, soprattutto dopo la pesante sconfitta contro il Monterosso. Un insieme di aspetti avevano compromesso il rapporto con il precedente allenatore, le cose non giravano più nel modo giusto". Cos’è cambiato da quando ha preso in mano la squadra? "Intanto ho cambiato il modulo perché secondo me, avendo nel reparto avanzato le qualità migliori, giocare ad una sola punta era limitante.