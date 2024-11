Liberoquotidiano.it - Malesia, le immagini delle devastanti inondazioni dopo le piogge monsoniche

Unapeggioridegli ultimi dieci anni si è abbattuta sullaa causa dipiù intense del previsto. Almeno tre persone sono morte, mentre oltre 84.500 sono state sfollate in sette Stati. Il portale online del National Disaster Command Center ha comunicato che gli sfollati sono stati evacuati in 488 rifugi temporanei. Lo Stato nord-orientale di Kelantan, al confine con la Thailandia, è stato il più colpito con 56.029 persone evacuate dalle loro case, seguito dal vicino Terengganu con 21.264. Il vice primo ministro Ahmad Zahid Hamidi ha dichiarato che ledi quest'anno dovrebbero essere peggiori rispetto al 2014, quando più di 250.000 persone sono state sfollate e 21 uccise. Lesono comuni in alcune parti delladurante la stagione annuale dei monsoni, che inizia a novembre e potrebbe durare fino a marzo.