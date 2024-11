Oasport.it - LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano 55-58, Eurolega basket in DIRETTA: padroni di casa in fiducia al via del 3° quarto

Si riparte con l'ultima frazione! Fine 3°sempre in partita e in controllo. Fin qui ottima prestazione dei ragazzi di Messina.63-66 Che movimento di Mirotic senza palla che poi realizza il canestro del 66-63.Esce Sanli su Dimitrijevic a 8 secondi dal termine del.63-64 Ma che tripla di Baldwin!! La seconda della sua partita!60-64 2/2 dalla lunetta.Risponde Dimitrijevic. Due tiri liberi per lui.60-62 Fa il panico con la palla in mano Biberovic!58-62 Ma che canestro di Brooks che sta in aria ore e prende 2 punti preziosi!!!Non va Guduric da 3 dopo un ottimo giro palla dei turchi.58-60 2/2 per il turco dalla lunetta.Fallo su Sanli. Due tiri liberi. Dentro Brooks.56-60 Da due per Dimitrijevic!14 rimbalzi in difesa e 9 in attacco per l'