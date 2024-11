Zonawrestling.net - Liv Morgan, il pilastro di Raquel Rodriguez durante la sua difficile battaglia:”Liv non ha mai smesso di esserci per me”

Leggi su Zonawrestling.net

è tornata più determinata che mai dopo aver affrontato una lunga eper la salute che l’ha tenuta lontana dal ring per mesi.La Superstar della WWE, che ha affrontato la Sindrome da Attivazione dei Mastociti, ha fatto il suo trionfante ritorno a Bad Blood, dove si è riunita con la WWE World Women’s Champion, Liv. Ora,si apre sul periodo lontano dal ring, le difficoltà affrontate e il legame che l’ha sostenuta. Parlando con Graham “GSM” Matthews a WrestleRant Radio,ha riflettuto sull’incertezza vissutala pausa:“Come atleta, come wrestler, ti trovi in una situazione in cui vai avanti senza sosta, e poi, all’improvviso, tutto si ferma” ha detto. “È come se il tempo si fermasse, e ti ritrovi a chiederti: ‘Qual è il mio scopo adesso?’ Per me, questo è stato il sogno di una vita, fin da quando ero bambina.