Ilfattoquotidiano.it - L’indagato Gravina si ricandida a presidente Figc: dopo l’inchiesta e le figuracce in campo, i padroni del calcio pronti a blindare il sistema

per appropriazione indebita e autoriciclaggio. Lo stesso Gabrieleprotagonista di due delle più amaredella storia del pallone italiano. Ancora– sì, sempre lui – che all’indomani dell’eliminazione contro la Svizzera si diceva stanco, confessava in privato – come rivelato dal ministro Abodi – di essere pronto a fare un passo indietro al momento opportuno. Quelovviamente ha cambiato idea: siper la terza volta adella Feder. E salvo colpi di scena clamorosi sarà pure rieletto, nella prossima assemblea federale, in calendario il 3 febbraio.L’annuncio era nell’aria ed è arrivato a mezzo stampa, con la gran cassa mediatica del Corriere della Sera di Urbano Cairo, l’ultimo patron convertito alla causa.ha lavorato per questo da mesi, dal giorno esatto dell’eliminazione con la Svizzera, rispedendo al mittente le richieste sacrosante di dimissioni, facendo calmare le acque, e intanto blindando tutti gli alleati al vertice delle componenti che ora lono e a febbraio lo rieleggeranno ancora.