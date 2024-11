Ilrestodelcarlino.it - ‘Leo’ Lusoli torna al Castellarano. Real Casina: ecco Colato e Cagnoli

Lunedì apre ufficialmente i battenti il mercato dicembrino, ma già c’è movimento tra le formazioni dilettantistiche. In Promozione grande ritorno in casa: riLeonardo. Per il duttile centrocampista del 1993 si tratta di ritorno a casa (ha giocato diversi tornei della Montagna come "locale" del Roteglia, e quindi del comune di), visto che proprio in azulgrana aveva fatto le giovanili, per poi lasciarevestendo nel corso della carriera, tra le altre, le maglie delle reggiane Bagnolese, Folgore Rubiera, Arcetana e Vianese (agli inizi anche anni nel vivaio della Reggiana per lui). Il profilo social del, infatti, ha accolto il suo arrivo con la frase "Il ritorno del figliol prodigo". Sempre in Promozione lo United Carpi ha preso Davide Coscelli, centrocampista del 2000 che in questi primi mesi di stagione aveva giocato con la Bagnolese.