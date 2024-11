Secoloditalia.it - Le scuse di Andrea Giambruno a Giorgia fanno volare Del Debbio negli ascolti: sconfitto Formigli (video)

Leggi su Secoloditalia.it

LediMeloni nell’intervista di giovedì 28 novembre a Dritto e Rovescio su Retequattro hanno premiato la trasmissione di Paolo Del, che vince la sfida diretta con Corradonella gara Auditel. Su Rete4 ‘Diritto e rovescio ha ottenuto infatti 972.000 spettatori (pari al 6.6% di share) mentre su La7 ‘Piazzapulita‘ si è fermata a 776.000 spettatori (5.3%).Piazza Pulita disuperataNell’intervista a Delha espresso il suo rammarico e imbarazzo per il fuori onda trasmesso da Striscia La Notizia 13 mesi fa, che ha portato alla separazione dalla premierMeloni. “Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e, quando l’ho rivisto, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così”, ha detto il giornalista Mediaset.