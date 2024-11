Terzotemponapoli.com - Il Napoli cerca di consolidare la vetta contro un Torino desideroso di riscatto

Ildilaundi. Ecco le quote dei traders sul match dello ‘Stadio Grande’ La capolistafa visita ad unin grande crisi di risultati dopo il grave infortunio di Duvan Zapata. Allo ‘Stadio Grande’ i partenopei ci arrivano dopo l’importante successo con la Roma che ha ridato loro i tre punti dopo due partite. La classica rimane cortissima, con gli uomini di Antonio Conte che, a quota 29 punti, conservano una lunghezza di vantaggio sul gruppo delle secondo composto da Inter, Fiorentina, Lazio e Atalanta. Gli azzurri vogliono espugnare il campo dei granata per mantenere laapprofittando del fatto che le dirette concorrenti hanno avuto il turno di Coppa durante la settimana.Ildi Paolo Vanoli ha però la ferma intenzione di ritrovare la propria identitàIldi Paolo Vanoli ha però la ferma intenzione di ritrovare la propria identità e quale modo migliore se non fare lo scalpo alla prima in classica? Se vogliono fare il colpo grosso, i granata, che non vincono da quattro giornate, devono però risolvere il problema che hanno in attacco dopo aver perso il bomber colombiano.