Gaeta.it - Il balletto Caravaggio di Mauro Bigonzetti debutta in Italia con Roberto Bolle

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’arte delsi prepara a vivere un momento storico, con l’arrivo deldi, che per la prima volta si esibirà in. Sotto la direzione dell’etoile, ilsi presenta come un evento speciale inserito nell’87/a edizione del Festival del Maggio Musicale Fiorentino, in programma dal 9 all’11 maggio 2024. Dopo la stagione fiorentina, la rappresentazione si trasferirà al Tam Teatro Arcimboldi di Milano, dove andrà in scena dal 15 al 21 maggio. Un’occasione unica per apprezzare un’opera che, dal suo debutto nel 2008, ha affascinato il pubblico internazionale per la sua profondità emotiva e la bellezza coreografica.Un viaggio nella vita diIl, realizzato da, esplora la vita del celebre pittoreno Michelangelo Merisi da