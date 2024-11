Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 29 novembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno The voice kids, su Canale 5 Il Patriarca, seconda stagione. Guida aiTv della serata del 29Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 29? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Due dalle 21.20 alla girare. In un futuro prossimo, un virus ha estinto la marijuana, causando un aumento dei suicidi. La speranza sembra trovarsi nel giardino di Natan, vanesio influencer quarantenne, che custodisce l’ultimo esemplare maschio della pianta. Natan forma una banda per cercare una pianta femmina e diventare così i soli produttori al mondo.