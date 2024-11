Sport.quotidiano.net - I pirati del web pronti a pubblicare i dati rubati in rete. la serenità del club. Attacco hacker: alle 13 la ’scadenza’ del ricatto

Il Bologna ha ribadito che non pagherà alcun riscatto per isottratti ale di essere tranquillo, avendo già avviato il dialogo con le autorità competenti. Ma il collettivo RansomHub avrebbe fissato entro le 13 di oggi la scadenza per il pagamento del riscatto. Dopodiché, in assenza di segnali da parte della società rossoblù, potrebbero finire inuna serie disensibili, che riguarderebbero non solo i giocatori, ma anche i contratti e le sponsorizzazioni. A Casteldole i pensieri in questo momento sono concentrati soprattutto sulla squadra. Anche se iinformatici – l’, non il primo, arriverebbe dalla Russia – sostengono che, per non aver protetto adeguatamente i propri, il Bologna sarebbe poi costretto a pagare i danni. Subendo anche azioni legali da parte dei tesserati coinvolti loro malgrado dal furto.