Giovanni Camassa: la lettera straziante ai figli prima dell'udienza sulla revisione della condanna

Facebook WhatsAppTwitter, un uomo di 57 annito all’ergastolo per l’omicidio di Angela Petrachi, ha scritto unatoccante ai suoi, Greta e Davide, esprimendo la sua profonda sofferenza per una sentenza che considera ingiusta. Questa comunicazione arriva a pochi giorni dall’udienza per ladel processo, che rappresenta l’ultima possibilità perdi cambiare il corsosua vita. Larispecchia l’amarezza e la frustrazione di un padre che attende con ansia l’esito di un sistema giudiziario che sente di non averlo trattato con giustizia.La vicenda diè un agricoltore originario del Salento, la cui vita è stata stravolta il 26 ottobre del 2002, quando Angela Petrachi, madre di due, scomparve.