Gaeta.it - Furto sacrilego a Borgo Mantovano: rubati gioielli da edicola votiva

Facebook WhatsAppTwitter Uninsolito e profanatorio ha scosso la comunità di, in provincia di Mantova, dove una statua della Madonna, custodita in un’, è stata privata di una coroncina in oro e di due anelli in argento. Questo atto ha sollevato preoccupazioni tra residenti e autorità locali, non solo per il valore economico degli oggetti, ma anche per il significato spirituale che rivestono. I carabinieri, avvisati da un abitante della zona, hanno avviato un’indagine per riportare gli oggetti al loro posto e ripristinare la tranquillità della comunità.Il contesto dele la risposta delle autoritàLa statua della Madonna si trova all’interno di una teca protettiva in una zona rurale di, un luogo di riferimento per molti fedeli che si trovavano spesso a pregare davanti all’immagine sacra.