Firenze Roberto Bolle in scena con Caravaggio | al via la corsa ai biglietti

, 29 novembre 2024 - Finalmente, per la prima volta in Italia, lo straordinario ballettodi Mauro Bigonzetti, atteso come evento speciale il 9, 10, 11 maggio 2025 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino – nell’ambito dell’87° edizione dell’omonimo Festival - e subito dopo – dal 15 al 21 maggio - al Tam Teatro Arcimboldi di Milano. Promotore del progetto nonché interprete protagonista diè l’Étoile scaligera, ambasciatore della cultura italiana nel mondo e portavoce della diffusione del balletto come forma d’arte accessibile e dedicata a tutti. Accanto a lui, alcuni tra i migliori danzatori solisti di caratura internazionale, insieme ad un corpo di ballo creato per l’occasione tramite audizione, che comprenderà circa 30 giovani ballerini liberi professionisti.