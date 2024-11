Notizie.com - Finto cieco percepisce per 20 anni la pensione e compra addirittura casa: l’episodio nel sud Italia. Deve restituire 124mila euro

Con ladi invalidità avevato: untotale ha percepito per 20il sussidio, incassando poco meno di 125milache adesso dovràallo Stato.per 20lanel sud(CANVA FOTO) – Notizie.comL’incredibile vicenda è stata ricostruita in queste ore dai militari della guardia di finanza. L’uomo, il, è indagato insieme alla moglie per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubblica. L’operazione è scattata questa mattina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Le fiamme gialle hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente per l’importo di 124.794,05.Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.