Lettera43.it - Figc, Gravina si ricandida: «Una scelta morale, anche se volevano farmi desistere»

Leggi su Lettera43.it

Gabrieleha ufficializzato la suatura alla guida dellacon un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Non è stata una decisione facile, ma molto ponderata», ha affermato l’attuale numero uno del calcio, aggiungendo che le pressioni ricevute nelle ultime settimane non lo hanno fatto: «Si è fatto di tutto per indurmi a non candidarmi. Ma non mi conoscono. Ho la capacità e la serenità di andare a testa alta e la coscienza a posto». Sulle accuse mosse nei suoi confronti di autoriciclaggio,ha sottolineato di non aver mai commesso alcun reato e di essere «rispettoso delle leggi» e pronto a sottoporsi al giudizio della giustizia italiana. Ha inoltre denunciato un processo mediatico ai suoi danni, parlando di «attività di dossieraggio illecita».LEGGI: Lega Serie A, se Casini non siè corsa a tre per la presidenza: «rsi è stata una decisione sofferta, ma responsabile»ha spiegato che la decisione dirsi alla guida dellaè stata motivata da un «impegno» nei confronti delle componenti federali che lo sostengono, aggiungendo: «Bisogna completare un percorso condiviso.