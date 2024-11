Gaeta.it - Esplorando viaggi da favola: collaborazione tra Going e Disney nella Polinesia Francese e Kenya

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il mondo deisi arricchisce di nuove e affascinanti proposte. Con l’uscita dei film “Oceania 2” e “Mufasa: Il Re Leone“,, incon The WaltCompany Italia, offre itinerari sognanti pensati per famiglie eatori di tutte le età. Queste esperienze uniscono la magia del cinema all’esplorazione di luoghi paradisiaci, dai tropici dellaai paesaggi selvaggi del.Itinerari favolosi per famiglieLe proposte includonoavventurosi nelle meravigliose isole dell’emisfero australe, progettati per famiglie con bambini e caratterizzati da ritmi che permettono di godere a pieno ogni tappa delo. I pacchetti comprendono voli intercontinentali e trasferimenti via mare, offrendo un’esperienza completa che culmina a Taha’a, un’isola rinomata per la sua bellezza naturale.