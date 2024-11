Ilgiorno.it - Era diventato l’incubo dei genitori. Figlio manesco allontanato da casa

CASTELVERDE (Cremona) Mercoledì mattina i carabinieri sono andati a bussare alla porta di una famiglia del paese, hanno chiesto dele, quando questi si è presentato, gli hanno ordinato di fare le valigie e di andare a cercarsi un altro posto dove stare, perché in quellanon avrebbe più dovuto entrare. Questa la decisione del giudice che, messo a conoscenza della denuncia deie controllato l’indagine dei militari, viste le circostanze molto gravi, ha preso la decisione di allontanare diil. La vicenda prende origine da una denuncia presentata dai due. La coppia si era recata in caserma dove aveva riferito che, da poco più di un anno, aveva deciso di ospitare nuovamente inilperché si era separato. Il giovane però dopo poco erasempre più spesso aggressivo nei confronti dei parenti e il suo comportamento aveva creato non pochi problemi.