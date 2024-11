Ilfattoquotidiano.it - Danieli, ecco perché il Consiglio di Stato ha stoppato la consegna delle firme dei cittadini anti-acciaieria: “Renderebbe inutile il ricorso”

Alla Quinta Sezione deldisono bastate tre righe per motivare lo stop che ha impedito, per il momento, al gruppo, colosso friulano dell’acciaio, di prendere visione degli oltre 21mila nomi difirmatari della petizione per bloccare la costruzione di un nuovo stabilimento in riva all’Adriatico, a San Giorgio di Nogaro (Udine). L’ordinanza, che porta la firma del presidente Alberto Urso, rappresenta un nuovo capitolo nel braccio di ferro ingaggiato dall’azienda per entrare in possesso della lunghissima lista di persone che nel 2023 si erano rivolte alla Presidenza della Regione. È anche sulla base di quel movimento popolare che la politica aveva cambiato rotta, abbandonando la linea in precedenza favorevole all’e suscitando la reazione del gruppo, al cui vertice era allora Gianpietro Benedetti, deceduto lo scorso aprile all’età di 82 anni.