Conference League Fiorentina-Pafos 3-2 | terzo successo per i viola

Firenze, 28 novembre 2024 – Dopo la sconfitta contro l'Apoel, l'unico inciampo dopo le vittorie contro Tns e San Gallo, larialza la testa contro il, che per la verità ci mette molto del suo, facendosi male da solo prima con il goffo rinvio di Luckassen che colpisce Kouamé e poi con l'autorete di Goldar nel tentativo di anticipo proprio sul numero 99, una delle tante seconde linee che Palladino lancia per il quarto impegno di. Nel corso della ripresa i ciprioti danno segnali di vita con il gran tacco di Jairo, che dimezza momentaneamente lo svantaggio prima del tris calato da Martinez Quarta, costretto poco dopo a lasciare il campo per un problema fisico tutto da verificare in vista dei prossimi impegni. In realtà, ancora una volta nel corso del match imostrano falle in difesa dettate forse dall'eccessiva fiducia di aver già chiuso i giochi, consentendo così a Jaja di accorciare ancora le distanze, dando speranze ai suoi di ultimare la rimonta nei 5' di recupero.