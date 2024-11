Amica.it - Come farsene un baffo, dei baffi (in menopausa)

CHIAMIAMO le cose con il loro nome. Irsutismo donna, per esempio, è quello del disordine provocato dall’eccessiva crescita di peli sul corpo femminile. Soprattutto in aree che sono normalmente villose se si tratta di un lui, ma non di una lei (su tutte, il mento e la zona sopra le labbra). Il termine, è inutile negarlo, mette un pizzico di ansia. Specie se il pelo che compare dove non dovrebbe e si dirada dove è sempre stato coincide,spesso accade, con l’arrivo della. Allungando l’elenco dei problemi che turbano quella nuova stagione della vita. Tra cui, le famigerate vampate, l’insonnia, i ricorrenti sbalzi d’umore. Quantificare la portata del disagio provocato dall’irsutismo non è facile.