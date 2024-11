Romadailynews.it - Cina: PBOC acquista 200 mld yuan di titoli di Stato a novembre

Pechino, 29 nov – (Xinhua) – La banca centrale cinese oggi ha annunciato di aver condotto operazioni di mercato aperto suidinel mese di, con un acquisto netto di obbligazioni per un valore nominale di 200 miliardi di(circa 27,8 miliardi di dollari). L’iniziativa mira a intensificare l’aggiustamento anticiclico della politica monetaria e di mantenere la liquidita’ nel sistema bancario a un livello ragionevole, secondo la Banca popolare cinese (). Pan Gongsheng, governatore della banca centrale, ha dichiarato all’inizio del mese che laintensifichera’ l’aggiustamento anticiclico della politica monetaria e creera’ un ambiente monetario e finanziario solido per una crescita economica stabile e uno sviluppo di alta qualita’. La banca centrale ha anche effettuato acquisti netti didiad agosto, settembre e ottobre, per un valore nominale rispettivamente di 100 miliardi di, 200 miliardi die 200 miliardi di