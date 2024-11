Ilgiorno.it - Chiara Ferragni in Lapponia con la famiglia: il primo Natale del dopo Fedez

Milano –nei giorni scorsi ha aperto le danze in vista delle feste, allestendo (con l’ormai tradizionale largo anticipo) l’albero di. L’influencer una settimana fa sui social aveva anche parlato sui social della “nuova”, uscita dal suo “anno più difficile” con nuove consapevolezze e priorità. “Un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà – aveva detto, ricordando che era passato esattamente un anno dall’ingresso nella sua nuova casa –. Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova”, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero”. Nelle scorse ore l’imprenditrice digitale ha raggiunto i figli e le sorelle Valentina e Francesca in, per godersi qualche giorno di relax e una full immersion nell’atmosfera di, ormai alle porte.