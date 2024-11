Dailymilan.it - Calciomercato Milan, chi è Johnny Cardoso: un altro talento americano per RedBird?

Nella lista deldi, per ilinvernale, c’è anche, già osservato la scorsa estateUn rinforzo a centrocampo. L’obiettivo delper ildi gennaio dovrà essere un giocatore da affiancare a Yousouf Fofana, che, nella rosa dei rossoneri, è l’unico in grado di fare entrambe le fasi, ma, così come Tijjan Reijnders, ha bisogno di un ricambio. Dato che Musah e Ruben Loftu-Cheek hanno altre caratteristiche.Nella lista di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada c’è ancora, centrocampista del Betis Siviglia già cercato in estate e nato a Denville, nel New Jersey. Un“Made in USA” per i rossoneri die Gerry Cardinale., i numeri diView this post on InstagramA post shared by(@l01), chi è: unper?LEGGI ANCHE, Alvaro Morata e Tammy Abraham numeri disastrosi: il dato sui goal che spiega la crisi del DiavoloNato il 20 settembre 2001, ha iniziato la sua carriera nell’Internacional di Porto Alegre, con cui ha giocato ben 144 partite, segnando anche sette goal.