Associazione dei carabinieri Nuova sede

Salto di qualità, daperiferica di Arese a sezione autonoma. Eper l’nazionaledi Garbagnate Milanese. Nei giorni scorsi in via Monza 16 è stata inaugurata laintitolata al brigadiere Quinto Profili, ucciso a soli 30 anni a Bariana nel 1956 mentre era in servizio. Il taglio del nastro è arrivato dopo anni di attesa, "con soddisfazione - dichiara il sindaco Daniele Davide Barletta - concludiamo un percorso lungo. Dalla sottosezione arriviamo dunque alla sezione, dedicata a una persona che ha fatto molto per questa città: Garbagnate porta Quinto Profili nel cuore, prova ne sia anche la scuola a lui intitolata, in quella Bariana dove venne ucciso. Mi piace vedere il brigadiere come un simbolo: rappresenta cioè le straordinarie donne e gli straordinari uomini in divisa che hanno dato la vita per la nostra sicurezza".