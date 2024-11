Agi.it - Arriva il maltempo, crollano le temperature

AGI - Una goccia d'aria fredda si muove dai Balcani verso il Mediterraneo centrale, raggiungendolo nelle prossime ore. Condizioni meteo in peggioramento in Italia con piogge e temporali che, tra oggi e domani, interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. La goccia fredda in movimento verso le regioni meridionali porterà anche un deciso calo dellesu valori anche di qualche grado sotto media nel corso del weekend. Neve sull'Appennino centro-meridionale fin verso i 600-1000 metri. Entro l'inizio della prossima settimana si prevede tempo in miglioramento ma non per molto. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, infatti, aria fredda e instabile di matrice polare potrebbe raggiungere il Mediterraneo nel corso della prima settimana di dicembre portando una nuova fase dicon neve soprattutto in montagna.