Ansedonia limite di velocità di 30 km orari

Centro abitato di, via libera all’abbassamento dei limiti di: ilmassimo passa da 50 a 30 chilometri. In arrivo anche 5 attraversamenti pedonali rialzati a protezione della sicurezza delle categorie di utenti più deboli. Il parere favorevole è arrivato dalla giunta del Comune di Orbetello nei giorni scorsi, in risposta alla richiesta del Consorzio Strade Vicinali diper implementare la sicurezza dei pedoni. Il Consorzio Strade Vicinali diè responsabile del mantenimento delle sedi stradali e della segnaletica, anche all’interno del perimetro che delinea il centro abitato della frazione. "Inoltre il Consorzio – spiegano dall’Amministrazione comunale – ha in carico le relative spese, per le quali il Comune di Orbetello concorre nella qualità di associato nella misura massima consentita, corrispondente al 50% delle spese totali, pur restando la Polizia Municipale responsabile della disciplina della circolazione e dell’emanazione degli atti di riferimento in tutto il territorio del Comune di Orbetello per le strade di competenza dell’ente, quindi anche quelle comprese nel centro abitato di