An-2. Il venerabile sopravvissuto della Guerra Fredda

Recenti video circolati sui social media mostrano un oggetto volante sorvolare a bassa quota una raffineria di petrolio nella città di Salavat, nella regione russa del Bashkortostan, Russia. Le clip evidenziano non solo il passaggio ravvicinato dell’aereo, ma anche le batterie antiaeree che aprono il fuoco nel tentativo di abbatterlo. Apparentemente scambiato per un drone ucraino, le caratteristiche dell’aereo e il suono del motore radiale suggeriscono fortemente che si tratti di un Antonov An-2, noto anche con il nome in codice Nato “Colt”.L’An-2, progettato da Antonov e prodotto a partire dal 1947 nell’allora Ucraina sovietica, è un velivolo che, nonostante l’età, continua a dimostrare la sua utilità in vari contesti. In Russia l’An-2 è infatti ancora utilizzato per scopi commerciali ma anche in alcune operazioni militari: la sua struttura biplana, combinata con la copertura in tessuto delle ali e la capacità di volare a velocità molto basse, lo rende difficile da rilevare da parte dei sistemi radar.