Amadori, report di sostenibilità. In crescita le energie rinnovabili

"Costruire un futuro in cui l’alimentazione sia sempre più sana, sostenibile ed accessibile". E’ l’obiettivo dichiarato dal gruppo, leader in Italia nel settore agroalimentare, in calce al quartodirelativo all’esercizio 2023. "Il nostro gruppo conferma la volontà di dare il proprio contributo su tutti gli aspetti della- ha commentato l’Ad Denis- e di essere una guida per il settore agroalimentare verso una filiera che non sia solo fornitrice di prodotti, ma anche promotrice di benessere e nutrizione consapevole, impattando positivamente su ambiente e tessuto sociale". Anche per questa edizione del rapporto disi conferma la scelta di utilizzare i Gri Sustainabilitying Standards, uno dei sistemi di valutazione più riconosciuti a livello internazionale.