Iodonna.it - «10 giorni senza alcol e droghe» ha scritto sui social

Achille Costacurta ce la sta mettendo tutta. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari, 20 anni, sta seguendo un percorso di recupero in Spagna per superare le sue dipendenze e affrontare le sue fragilità. Un percorso che sta condividendo, step by step, con i follower, aggiornandoli sui vari traguardi raggiunti. Prima ha festeggiato i primi cinquetoccare nulla, poi 10, in aumento il consumo tra giovani di età 15-19 anni X Leggi anche › Achille Costacurta, arrivano le scuse viaalla polizia dopo la denuncia Achille Costacurta si sta disintossicando in SpagnaIl figlio dell’ex calciatore e dell’ex Miss Italia si trova a Marbella.