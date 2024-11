Anteprima24.it - VIDEO/ Porto di Salerno, stipati in un container nove clandestini dalla Turchia

Tempo di lettura: 2 minutiC’era anche una minore con problemi di disabilità all’interno deldove sono rimasti chiusi per giorni, prima in viaggio sulla nave Vento di Grecale, provenientee poi fermi a diversi metri di altezza fino a quando hanno deciso di telefonare al 118 e chiedere aiuto.Non è stato facile per la Capitaneria di, la Guardia di Finanza, gli agenti della polizia di frontiera che hanno lavorato per risalire all’esatta posizione del. Sono stati gli stessiperò a dare un’indicazione importante.Una foto attraverso la quale hanno ripreso ildi fronte riuscendo attraverso il numero a far capire la posizione di quella scatola di acciaio che per giorni ha rappresentato la loro casa. Sono ancora presenti le bottiglie di acqua, ed il bagno di fortuna improvvisato all’interno di pochi metri quadrati dove le 9 persone, così, secondo il numero ufficiale, reso noto dalle forze dell’ordine, hanno raggiunto