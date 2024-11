Tvzap.it - “Uomini e Donne”, chi è Diego Tavani: il cavaliere che ha respinto Claudia

Personaggi Tv.chi è. Ha fatto parte qualche anno fa del parterre maschile di “”. La sua conoscenza con Ida fece molto discutere. Per un periodo ha poi lasciato il programma, ma adesso è tornato e sta facendo nuovamente discutere. È senza ombra di dubbio uno dei cavalieri più famosi del programma di Maria De Filippi. (Continua.)Leggi anche: “”, spaventoso incidente per l’ex: le sue condizioniLeggi anche: “”,pronto a scegliere Aneta: pubblico contro Ida PlatanoA “respingeNel dating show di Maria De Filippi ha fatto molto discutere la frequentazione traD’Agostino. Dopo un breve periodo di conoscenza,hanno scelto di terminare la loro frequentazione a causa della mancanza di quell’intensità emotiva che la dama riteneva essenziale per far scattare una vera attrazione.