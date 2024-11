Gamberorosso.it - "Un pazzo, un visionario, ma è stato abbandonato da tutti". Gli chef Igles Corelli e Bruno Barbieri ricordano Giacinto Rossetti

Leggi su Gamberorosso.it

Il Trigabolo di, scomparso mercoledì 27 novembre, è stata una fucina di talenti, sbarbatelli che quando entrarono nel locale di Argenta erano sconosciuti e dopo ebbero una grande carriera anche grazie agli insegnamenti di. Due dei più famosi sono certamente. Abbiamo chiesto loro qualche ricordo di. “La prima cosa che mi viene in mente – dice- è che purtroppo non vedrà il film dedicato al Trigabolo. E poi c’è una sua frase che mi ronza in testa da quando ho avuto la notizia, che per fare il pesce ci vuole il pesce. Lo diceva sempre”. “A me sai cosa mi dispiace? – si chiede– E’ che dopo la morte allora si proclamano i migliori, ma prima nessuno si fa vedere,erada quasi, trannenoi che abbiamo lavorato con lui.