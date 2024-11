Ilrestodelcarlino.it - Un attore piceno al cinema

Debuttotografico per l’Andrea Di Luigi, folignanese doc, protagonista de ‘Il Corpo’, il thriller che uscirà oggi nelle sale italiane e che annovera, nel cast, anche Giuseppe Battiston e Claudia Gerini. L’esordio del 29enne era avvenuto appena un anno fa, grazie all’interpretazione nell’ultimo film del maestro Ferzan Ozpetek, ‘Nuovo olimpo’, per mesi la pellicola più vista su Netflix e premiata al Festival di Venezia proprio per il successo conseguito. Ora, per Andrea, considerato un astro nascente nelitaliano, è in uscita il secondo lavoro che lo vede appunto protagonista. Diretto da Vincenzo Alfieri e prodotto da Eagle pictures e Sony pictures, ‘Il Corpo’ è stato girato a Roma, la città in cui Di Luigi è andato vivere dopo essere nato e cresciuto a Villa Pigna.