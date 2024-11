Dailymilan.it - UFFICIALE – Calciomercato Milan: Matteo Gabbia rinnova il suo accordo. La nuova scadenza

Ora è. Iltoglie dalndogli il contratto fino al prossimo 30 giugno 2029resta al. Ci resterà almeno fino al 30 giugno 2029. Ora è. Non poteva essere altrimenti. La notizia era nell’aria da ormai diverse settimane e adesso è arrivata anche la conferma. Il centrale italiano ha, infatti, firmato l’che lo lega al club di via Aldo Rossi fino al 2029. Il nuovo contratto del difensore vede anche un importante aumento: non sono ancora state confermate le cifre, ma si dovrebbe arrivare a circa 2 milioni di euro netti a stagione.Il difensore, fin dall’inizio della stagione, si era subito messo in mostra, conquistando anche un posto nell’undici titolare di Paulo Fonseca. E questo, anche grazie alla superlativa prestazione e il grande goal nel derby contro l’Inter.