Trump rivendica | Messico fermerà migranti La replica | Non chiudiamo i confini

(Adnkronos) – Donaldannuncia l’accordo anti-con il. Che però smentisce la chiusura dei. “Ho avuto un ottimo colloquio con la nuova presidente del, Claudia Sheinbaum Pardo, ha accettato di fermare il passaggio deiattraverso ile negli Stati Uniti, chiudendo in modo efficace il confine meridionale”, ha scritto Donaldsu Truth Social, sottolineando che “questo contribuirà notevolmente a fermare l’invasione illegale degli Usa”. A stretto giro arriva però la precisazione di Sheinbaum che in un post su X ha lasciato intendere che ilsta già facendo la sua parte e non avrebbe chiuso i suoi: “Nella conversazione conho illustrato la strategia che ilha seguito per affrontare il fenomeno migratorio, nel rispetto dei diritti umani.